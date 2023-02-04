تحذيرات بسرعة 90 كم.. 7 مناطق في مرمى "هبات الاثنين الغبارية"

تشير توقعات جوية إلى ما بدا في نماذج الطقس العددية من احتمالية تأثر العديد من مناطق المملكة العربية السعودية بعد غد الاثنين بنشاط كبير ولافت على سرعة الرياح الشمالية الغربية والغربية، التي يُتوقّع أن تعمل على إثارة الغبار والأتربة.
ويُتوقّع أن تكون منطقتا الجوف والحدود الشمالية وتبوك تحت التأثير المباشر لهذه الرياح التي يُتوقّع أن تصل بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وقد تتجاوز ذلك لتقترب من حاجز الـ90 كم/ساعة، وهي سرعات عالية كفيلة بإثارة الأتربة والغبار، وربما تشكّل موجات غبارية تعمل على تدنّي مدى الرؤية الأفقية؛ وفق موقع "طقس العرب".
كما يشمل نشاط الرياح "ولكن بشدة أقل" كُلًّا من: الأجزاء الداخلية الشرقية من منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وصولًا حتى القصيم وحائل، مع هبات تصل لحدود 70 كم/ساعة، تكون مثيرة للأتربة والغبار وتترافق بتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية. والله أعلم.