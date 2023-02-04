تحذيرات بسرعة 90 كم.. 7 مناطق في مرمى "هبات الاثنين الغبارية"

تشير توقعات جوية إلى ما بدا في نماذج الطقس العددية من احتمالية تأثر العديد من مناطق المملكة العربية السعودية بعد غد الاثنين بنشاط كبير ولافت على سرعة الرياح الشمالية الغربية والغربية، التي يُتوقّع أن تعمل على إثارة الغبار والأتربة.