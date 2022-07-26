"أمانة الرياض" تكثّف جولاتها الرقابية لمنع التخلص العشوائي من مخلفات البناء ومحاسبة المخالفين

وتقوم الجولات، وفق إنفوجرافيك على حساب الأمانة بتويتر، بمعالجة التشوّهات البصرية الناتجة عن التخلص العشوائي من مخلفات البناء، ومواكبة ما تعيشه الرياض من تطورٍ وازدهارٍ حضاريين، ومعالجة آثار البيئة التي تتسبّب فيها مخالفات البناء، وتطبيق الأنظمة والعقوبات المنصوص عليها للحد من تجاوزات المخالفين.