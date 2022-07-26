"أمانة الرياض" تكثّف جولاتها الرقابية لمنع التخلص العشوائي من مخلفات البناء ومحاسبة المخالفين

تكثّف أمانة منطقة الرياض حالياً جولاتها الرقابية لمنع التخلص العشوائي من مخلفات البناء في الأراضي الفضاء ومحاسبة المتسبّبين فيها.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات تستهدف تعزيز جاذبية الأماكن العامة في الرياض من خلال المحافظة على نظافتها، وبما يسهم في تحسين مشهدها الحضري وفق معايير تراعي الاستدامة البيئية.
وأكّدت أن الجولات المكثّفة تهدف إلى تعزيز المظاهر الجمالية بمدينة الرياض بما يتماشى مع مستهدفات تحسين المشهد الحضري لجعل العاصمة بيئة حضارية.
وتقوم الجولات، وفق إنفوجرافيك على حساب الأمانة بتويتر، بمعالجة التشوّهات البصرية الناتجة عن التخلص العشوائي من مخلفات البناء، ومواكبة ما تعيشه الرياض من تطورٍ وازدهارٍ حضاريين، ومعالجة آثار البيئة التي تتسبّب فيها مخالفات البناء، وتطبيق الأنظمة والعقوبات المنصوص عليها للحد من تجاوزات المخالفين.