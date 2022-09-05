"السديس": خطط لتنظيم العمل الخيري في الحرمَيْن وفق رؤية 2030.. هذه تفاصيلها

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة تسعى لبناء فريق تطوعي للعمل الخيري من منسوبي الرئاسة، ومضاعفة الجهود في موسمَي الحج والعمرة والزيارة، فضلاً عن الاستفادة من خبرات المتقاعدين من منسوبي الرئاسة في العمل الخيري في الحرمين، ومن كفاءتهم المهنية بالعمل على استدامة العمل الخيري، وإيجاد آلية إشرافية للمتابعة والتقييم المستمر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالحرمين، وإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية للعمل الخيري، إلى جانب المتطوعين والمتطوعات في خدمة القاصدين، وزيادة عدد الجهات التطوعية بالحرمين، التي بلغت (33) جهة، وزيادة الساعات التطوعية للعمل الخيري على مدار الساعة.