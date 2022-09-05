"السديس": خطط لتنظيم العمل الخيري في الحرمَيْن وفق رؤية 2030.. هذه تفاصيلها

كشف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن رئاسة الحرمين بصدد وضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم العمل الخيري بالحرمين الشريفين، وفق رؤية السعودية (2030)، ورؤية الرئاسة (2024).
وفي هذا السياق أكد الدكتور السديس في اللقاء الإثرائي تحت عنوان (الحَرمان الشريفان وأنسنة الخدمات للعمل الخيري) تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري ضرورة الفاعلية والمرونة والتعاون مع الجهات غير الربحية في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتسهيل العقبات كافة إن وُجدت.
وأوصى الرئيس العام بإقامة ندوة علمية كبرى عن "العمل الخيري بالحرمين"، وإبراز دور السعودية في العمل الخيري والإنساني، والجهات الخيرية المتعاونة.
وأكد الرئيس العام أن الرئاسة تسعى لبناء فريق تطوعي للعمل الخيري من منسوبي الرئاسة، ومضاعفة الجهود في موسمَي الحج والعمرة والزيارة، فضلاً عن الاستفادة من خبرات المتقاعدين من منسوبي الرئاسة في العمل الخيري في الحرمين، ومن كفاءتهم المهنية بالعمل على استدامة العمل الخيري، وإيجاد آلية إشرافية للمتابعة والتقييم المستمر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالحرمين، وإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية للعمل الخيري، إلى جانب المتطوعين والمتطوعات في خدمة القاصدين، وزيادة عدد الجهات التطوعية بالحرمين، التي بلغت (33) جهة، وزيادة الساعات التطوعية للعمل الخيري على مدار الساعة.