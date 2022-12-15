"الإلكترونيات المتقدمة" تنال شهادة المستوى الخامس لمعهد CMMI

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، المهندس زياد المسلم: يُعد الحصول على هذه الشهادة اعترافًا بالقدرات المتميزة التي تمتلكها شركة الإلكترونيات المتقدمة في مجال تطوير الأنظمة والمنتجات التقنية، وإثراءً لسجلنا الريادي في مختلف الصناعات التي نعمل بها، يضاف إلى ذلك رفع ميزتنا التنافسية في السوق؛ مما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز ثقة عملائنا في قدرتنا على تلبية احتياجاتهم المتنوعة على نحو أمثل، كما يعد هذا الإنجاز اعترافًا بأن الجهود المبذولة من قِبَل القوى العاملة في الشركة، قد تجاوزت التوقعات في سبيل الارتقاء بأداء الشركة وزيادة المحتوى المحلي بما يتوافق مع التزامنا بالإسهام في رؤية المملكة 2030.