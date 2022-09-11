"الزعاق": 60 يوماً تفصلنا عن الأجواء الشتوية.. "البرد" و"الحر" لا يأتيان فجأة

وأكّد أن البرودة تأتي من الجهة الشمالية محمولة عبر الرياح الشمالية القادمة من بطاح سيبيريا، مشيراً إلى أن الحرارة تأتي من الجهة الجنوبية تبعا لحركة الشمس إلى المملكة، فالمناطق الجنوبية تستقبل الحرارة قبل الشمالية، والعكس صحيح.