"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد رياحًا شديدة، وأمطارًا خفيفة، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.