"الأرصاد": طقس بارد على حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الطقس بارد على أجزاء من مناطق: (حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خلال النهار بسرعة 10- 20كم/ساعة، تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 10- 30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.