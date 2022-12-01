"الأرصاد": طقس بارد على حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الطقس بارد على أجزاء من مناطق: (حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.