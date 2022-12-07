30 مليون مستفيد من الخدمات التطوعية في المسجد الحرام

وشملت الإحصائية عدة برامج، أهمها: برنامج الإفطار الذي قدم 5.915.193 وجبة إفطار صائم، وبرنامج الضيافة للقاصدين الذي استضاف 15.041.325 ضيفاً، وبرنامج المظلات الشمسية الذي قدّم 366500 مظلة شمسية، وبرنامج التطوع في المجال الخيري الذي خدم 5.917.344 مستفيداً، وأخيراً برنامج السقاية الذي قدّم 2.357.190 عبوة ماء زمزم.