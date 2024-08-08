مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً في الإيرادات بنسبة 24%

وفي هذا الإطار، علق الدكتور مازن سليمان فقيه رئيس المجموعة بقوله "في خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 واصلت المجموعة منحنى الصعود في نتائجها حيث تجاوز النمو في الإيرادات 24% خلال النصف الأول من العام وعززت من صافي ربحيتها. إن استمرار أدائنا القوي خلال تلك الفترة يرجع إلى زيادة الإقبال على مستشفياتنا والمراكز التابعة لنا، حيث يتزايد عدد المرضى الذين يختارون مجموعة فقيه بسبب الجودة المتميزة في خدمات الرعاية الصحية لدينا والمستوى الفائق للخدمات الطبية الذي اقترن باسم مجموعة فقيه. كذلك عزز من نتائج المجموعة في نفس الفترة مواصلة استثماراتنا وتوسعنا من خلال افتتاح منشآت جديدة، بما في ذلك مستشفى الرياض الذي زاد من نطاق الإقبال على المجموعة في ضوء افتتاحه في مركز الكثافة السكانية الأعلى في المملكة. علاوة على ذلك، يعزز نموذج الإدارة والتشغيل الذي تتبناه المجموعة من قيمتها بشكل أكبر مع الحفاظ في الوقت نفسه على هيكل تكلفة فعال."