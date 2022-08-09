الإعلان عن بدء التقديم على "جائزة المحتوى المحلي"

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية انطلاق التقديم على جائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى، التي تسعى من خلالها إلى رفع الوعي بالمحتوى المحلي وآلياته وتعزيز التنافسية بين الفئات المستهدفة من القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع، بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي، حيث يبدأ التسجيل في تاريخ 9 أغسطس وينتهي في تاريخ 6 أكتوبر، وسيُعلَن الفائزون بالجائزة خلال حفل مخصص لاحقًا.