ولي العهد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ.
وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد سمو ولي العهد، ورئيس وزراء جمهورية سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية.
ورحب سمو ولي العهد به في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء السنغافوري، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.
وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وحضر جلسة المباحثات، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.
فيما حضر من الجانب السنغافوري، وزير الخارجية الدكتور فيفيان بالاكريشان، وزير التعليم تشان تشون سينغ، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية ماساجوس ذو الكفلي، الوزير الثاني للتجارة والصناعة الدكتور تان سي لينغ، وسفير سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت، ووكيل الوزارة الثاني للشؤون الخارجية لوك غوه، وسكرتير خاص لرئيس الوزراء جيرماين لوي، ووكيلة الشؤون الإعلامية لدى رئيس الوزراء تشانغ لي لين، ومدير عام بوزارة الخارجية صامويل تان.