ولي العهد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وحضر جلسة المباحثات، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.