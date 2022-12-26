أمطار الفجر تنعش جازان والدفاع المدني يُطلق تحذيراته

تعيش منطقة جازان منذ فجر اليوم وسط أمطارٍ غزيرة أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوّار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناءً على تنبيه الأرصاد بتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدامٍ للرؤية وهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الاقتراب من تجمّعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكّدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.