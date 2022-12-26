أمطار الفجر تنعش جازان والدفاع المدني يُطلق تحذيراته

تعيش منطقة جازان منذ فجر اليوم وسط أمطارٍ غزيرة أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوّار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.