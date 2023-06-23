لاختبار القدرة التشغيلية والتخطيطية.. الربيعة يعلن عن الفرضية الثالثة للحج اليوم

وقال الوزير الربيعة في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده أمس الخميس بالعاصمة الرياض: "هذه السنة أجرينا محاكاة أو تجارب افتراضية للحج، وهي تطبق لأول مرة، موضحًا بأن الهدف من تنفيذها أن نعيش تجربة الحجاج وقدومهم وتحركهم وانتقالهم وتفويجهم بشكل افتراضي، بحيث نحرك عددًا كبيرًا من الباصات وكذلك القطارات، وقياس تجربة خدمات الإعاشة والكهرباء والماء والتأكد من انسابية وسهولة حركة الحجيج ورفع كفاءة وجاهزية التنسيق بين العاملين في الحج لضمان الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.