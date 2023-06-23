لاختبار القدرة التشغيلية والتخطيطية.. الربيعة يعلن عن الفرضية الثالثة للحج اليوم
أعلن وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، عن تنفيذ الفرضية الثالثة للحج اليوم الجمعة، تأكيدًا لجاهزية الوزارة لهذا الموسم، وإبراز استعداد المنظومة بشكل عام للتعامل مع الأزمات المفاجئة، واختبار القدرة التشغيلية والتخطيطية للشركات، وفعالية الأنظمة التقنية الداعمة لأعمال التفويج والنقل وتكاملها مع البنى التحتية، وشمولية عمليات نقل وتفويج الحجاج، ورفع كفاءة العاملين.
وقال الوزير الربيعة في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده أمس الخميس بالعاصمة الرياض: "هذه السنة أجرينا محاكاة أو تجارب افتراضية للحج، وهي تطبق لأول مرة، موضحًا بأن الهدف من تنفيذها أن نعيش تجربة الحجاج وقدومهم وتحركهم وانتقالهم وتفويجهم بشكل افتراضي، بحيث نحرك عددًا كبيرًا من الباصات وكذلك القطارات، وقياس تجربة خدمات الإعاشة والكهرباء والماء والتأكد من انسابية وسهولة حركة الحجيج ورفع كفاءة وجاهزية التنسيق بين العاملين في الحج لضمان الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأضاف: حتى الآن أجرينا تجربتين افتراضيتين، والتجربة الافتراضية الثالثة يوم غدٍ - اليوم "الجمعة ، ونشير إلى مشاركة قطار المشاعر و18 ألف حافلة في تنقل الحجاج بين المشاعر والحرم والمدينة المنورة .
ويأتي إجراء فرضيات الحج التي تطبق لأول مرة ضمن الجهود الاستباقية التي تقوم بها الوزارة للاستعداد لموسم الحج 1444هـ، بالشراكة مع سائر القطاعات في منظومة الحج للتأكد من جاهزية العاملين في الجهات الحكومية وشركات الطوافة والنقل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم، بهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة لهم، وتيسير وصولهم وأداء مناسكهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف الوزارة من خلال تطبيق الفرضيات، إلى رفع حالة التأهب القصوى ميدانيًّا في المشاعر المقدسة، وتمكين الفرق المشاركة، من تأكيد تنفيذ المهام المُوكلة إليها، بكفاءة عالية، ووفقًا لإجراءات السلامة المعتمدة دوليًّا.
وتسعل الوزارة إلى الارتقاء بمستوى أداء وجاهزية العاملين، في منظومة الحج للتعامل مع المخاطر المحتملة في حال حدوثها، من خلال التحقق من توفر عدد من المؤشرات، والتأكد من الجاهزية للتعامل مع التحديات الميدانية المحتملة.