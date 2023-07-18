المحكمة العليا: اليوم الثلاثاء متمّم ذي الحجة.. وغداً غرة المحرم لعام 1445هـ

أعلنت المحكمة العليا أن اليوم الثلاثاء متممٌ لشهر ذي الحجة وغداً الأربعاء هو غرة المحرم لعام 1445هـ.
تفصيلاً أصدرت المحكمة العليا اليوم البيان التالي:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر المحرم لعام 1445هـ، مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 7 / 2023 م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (172 / هـ) وتاريخ 30 / 12 / 1444هـ المتضمن: عدم اكتمال البيّنة لرؤية هلال شهر المحرم لعام 1445هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الثلاثاء 30 / 12 / 1444 هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 7 / 2023م، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأربعاء 1 / 1 / 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 19 / 7 / 2023م هو غرة شهر المحرم لعام 1445هـ.
والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك، لتسأل المولى -عزّ وجلّ- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم، ويوحّد كلمتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.