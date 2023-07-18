المحكمة العليا: اليوم الثلاثاء متمّم ذي الحجة.. وغداً غرة المحرم لعام 1445هـ

فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر المحرم لعام 1445هـ، مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 7 / 2023 م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (172 / هـ) وتاريخ 30 / 12 / 1444هـ المتضمن: عدم اكتمال البيّنة لرؤية هلال شهر المحرم لعام 1445هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الثلاثاء 30 / 12 / 1444 هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 7 / 2023م، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأربعاء 1 / 1 / 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 19 / 7 / 2023م هو غرة شهر المحرم لعام 1445هـ.