تحت شعار "تراث يجمعنا".. فعاليّة مميزة تطلقها الجمعية السعودية بجامعة ليفربول

انطلقت الجمعية السعودية بجامعة ليفربول في دورتها الأكاديمية الجديدة للعام الأكاديمي 2023- 2024 بفعاليّة مميزة تحت شعار تراث يجمعنا، معرفة تربطنا، حيث يجسد هذا الشعار التراث الثقافي والمعرفة المتصلة في عالم متنوع، ويعكس روح التعاون والتضامن بين الشعوب والثقافات المختلفة.
وتزامنًا مع مرور أربع سنوات على إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والتزامًا من الجمعية بتسليط الضوء على الموضوعات التقنية وأثرها على مستقبل المملكة العربية السعودية.. دشنت الجمعية أولى فعاليّاتها بجلسة حوارية مميزة تحت عنوان "رحلة استكشاف الذكاء الاصطناعي، نافذة على المستقبل في المملكة العربية السعودية"، شارك فيها ضيوف متميزون في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقد استضافت الجمعية خلال الجلسة الحوارية كلاً من الدكتور علي محمد القحطاني: أستاذ الذكاء الاصطناعي المساعد بجامعة الملك خالد، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة سوانزي بالمملكة المتحدة، ومختص في رؤية الحاسب والتعلم العميق. وهديل الغامدي: باحثة دكتوراه في تعلم الآلة وتحليل البيانات الذرية النووية بجامعة ليفربول، وحاصلة على درجة الماجستير في البيانات الضخمة من جامعة كوينز بكندا.
وفي سياق الحوار، تم استعراض أهمية تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق العمل السعودي، إضافة إلى مناقشة الحاجة إلى تطوير المهارات التقنية للموظفين الناشئين. كما تم التطرق إلى تأثير التقنيات الجديدة على وظائف العمل والتحديات والفرص المحتملة في هذا السياق.
وشدد ضيوف الجلسة الحوارية على أهمية التدريب والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وضرورة جعلها متاحة للشباب في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. واستعرض الحوار أيضًا إمكانية فتح برامج دراسات عليا في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنوع وتلبية احتياجات سوق العمل.
وختم الحوار بالتطرق إلى التأثيرات المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على المجتمع والاقتصاد، مع التشديد على أهمية توجيه الجهود نحو استخدام هذه التقنية بشكل فعّال لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.