تحت شعار "تراث يجمعنا".. فعاليّة مميزة تطلقها الجمعية السعودية بجامعة ليفربول

وتزامنًا مع مرور أربع سنوات على إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والتزامًا من الجمعية بتسليط الضوء على الموضوعات التقنية وأثرها على مستقبل المملكة العربية السعودية.. دشنت الجمعية أولى فعاليّاتها بجلسة حوارية مميزة تحت عنوان "رحلة استكشاف الذكاء الاصطناعي، نافذة على المستقبل في المملكة العربية السعودية"، شارك فيها ضيوف متميزون في مجال الذكاء الاصطناعي.