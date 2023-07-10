11.2 مليون مستفيد.. حساب المواطن: 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو

وأوضح مدير عام التواصل، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة؛ مشكّلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 706 آلاف مستفيد؛ مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.