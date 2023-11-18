بإشراف "فلمبان ولويسون".. "الفنون البصرية" تطلق "مهرجان رش فن الجداريات 2023"

ويقدم المهرجان برنامجاً حافلاً للزوار كعروض الهيب هوب التقليدي وعرض الأفرو فيوجن، وعروض استثنائية لفريق ساند لايفرز للتزلج، بالإضافة إلى دروس تعلم ومسابقات التزلج، وبرنامج موسيقى، كما يوفر عدداً من متاجر الأزياء المحلية، وعربات طعام في المنطقة المفتوحة من المبنى، إضافة إلى قسم خاص بالأطفال والأنشطة الإبداعية في بيئةٍ فنية متكاملة، تسمح للأطفال بالرسم والكتابة على الجدران واكتشاف مواهبهم باستخدام الطباشير، في حين يعرض المهرجان ثلاثة أفلام هي: فيلم ستايل وارز 1981 للمخرج توني سيلفر، فلمان فايزة أمبا للمخرجة نور شمس 2022، وفيلم جوي 2021.