مجلس إدارة "الأمن الغذائي" يناقش مستجدات نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية

كما جرى استعراض الإجراءات التي تمّت على مسار التحول إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، وآخر المستجدات لمسار نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية، إضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط الهيئة المدرجة بجدول الأعمال، وأصدر المجلس عدداً من القرارات في هذا الشأن.