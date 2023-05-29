مجلس إدارة "الأمن الغذائي" يناقش مستجدات نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها المصادقة على الحساب الختامي للهيئة للعام 2022م، وتسمية أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة.
كما جرى استعراض الإجراءات التي تمّت على مسار التحول إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، وآخر المستجدات لمسار نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية، إضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط الهيئة المدرجة بجدول الأعمال، وأصدر المجلس عدداً من القرارات في هذا الشأن.