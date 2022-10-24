أسباب الخطر والمعاناة والوقاية.. "سعود الطبية" تحذّر من "الرتوج"

وقال: "يعاني المصابون بالتهاب الرتوج الحاد من مضاعفات قد تشمل خراجاً يحدث عندما يتجمّع القيح في الجيب، وانسداداً في الأمعاء ناتجاً عن التندب وناسوراً بين أقسام الأمعاء أو الأمعاء والأعضاء الأخرى، كذلك التهاب الصفاق الذي يمكن أن يحدث في حالة تمزق الجيب الملتهب أو المصاب، مما يؤدي إلى تسرب محتويات الأمعاء في تجويف البطن وهي حالة طبية طارئة وتتطلب رعاية فورية".