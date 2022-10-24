أسباب الخطر والمعاناة والوقاية.. "سعود الطبية" تحذّر من "الرتوج"

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، أن داء الرتوج هو تكوَّن جيوب متورمة في الغشاء المخاطي للقناة الهضمية، وخاصة القولون، ويحدث هذا عادة نتيجة لارتفاع الضغط بين تجويف الأمعاء والجدار.
وأوضح استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور إبراهيم الرزوق، أن أبرز الأعراض تشمل القيء والغثيان والحمّى وألم البطن، وأيضًا الإمساك أو الإسهال بشكل أقل شيوعاً، ومن أسباب وعوامل خطر داء الرتوج الشيخوخة والسمنة والتدخين وعدم ممارسة الرياضة، كذلك النظام الغذائي الغني بالدهون قليل الألياف.
وقال: "يعاني المصابون بالتهاب الرتوج الحاد من مضاعفات قد تشمل خراجاً يحدث عندما يتجمّع القيح في الجيب، وانسداداً في الأمعاء ناتجاً عن التندب وناسوراً بين أقسام الأمعاء أو الأمعاء والأعضاء الأخرى، كذلك التهاب الصفاق الذي يمكن أن يحدث في حالة تمزق الجيب الملتهب أو المصاب، مما يؤدي إلى تسرب محتويات الأمعاء في تجويف البطن وهي حالة طبية طارئة وتتطلب رعاية فورية".
وأشار "الرزوق"؛ إلى أن أبرز طرق الوقاية هي ممارسة الرياضة بانتظام وتناول المزيد من الألياف وشرب الكثير من السوائل وتجنب التدخين.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمُّع الرياض الصحي الأول.