"الاتحاد الملكي للفروسية بالبحرين" يقيم دورة "الإعلام الفروسي"

وفي هذا السياق أكد توفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام والتسويق بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بالبحرين، أن تنظيم الدورة الثانية لإعداد الإعلاميين لفعاليات الفروسية يجسّد الاهتمام الذي يوليه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة -ممثل ملك البلاد- للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للقطاعين الشبابي والرياضي، وحرصه الدائم على تسهيل جانب العلم والمعرفة لدى الإعلام الرياضي في تغطية فعاليات الفروسية في مختلف فروعها.