"الاتحاد الملكي للفروسية بالبحرين" يقيم دورة "الإعلام الفروسي"

يعتزم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمملكة البحرين، إقامة الدورة الثانية للإعلام الفروسي، يوم السبت 11 فبراير 2023 تحت رعاية الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وبتنظيم من المكتب الإعلامي للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات وبالتعاون مع الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
وفي هذا السياق أكد توفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام والتسويق بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بالبحرين، أن تنظيم الدورة الثانية لإعداد الإعلاميين لفعاليات الفروسية يجسّد الاهتمام الذي يوليه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة -ممثل ملك البلاد- للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للقطاعين الشبابي والرياضي، وحرصه الدائم على تسهيل جانب العلم والمعرفة لدى الإعلام الرياضي في تغطية فعاليات الفروسية في مختلف فروعها.
وأوضح "توفيق الصالحي" أن الدورة المهمة تأتي في ظل استمرار مملكة البحرين في تطوير مجال الفروسية والمجالات الرياضية المختلفة والالتفات للشباب الإعلامي المتعطش للعلم والمعرفة، وتطوير أساليبه بطرق احترافية ومهنية عالية الجودة؛ مبينًا أن الإعلام ركيزةٌ أساسية في مواصلة تطور الفروسية البحرينية، وأن الدورة ستساهم في تخصص الإعلام لتغطية فعاليات الفروسية بشكل احترافي، لترفع اسم المملكة عاليًا في التغطيات الإعلامية المواكبة للتطور.
وبيّن "الصالحي" أن الدورة تُرسي دعائم قوية لرياضات الفروسية في المجال الإعلامي؛ خصوصًا أنها ستشكل فرصة حقيقية لاكتساب المزيد من الخبرات والسعي إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة.
وكشف أن اللجنة المنظمة سوف تكشف في الأيام القادمة عن المحاضرين في الدورة؛ حيث تم اختيار نخبة من الإعلاميين من مملكة البحرين والدول الخليجية الذين سيشاركون في الدورة.
وأشار توفيق "الصالحي" إلى أنه تم اعتماد فندق ويندهام لاحتضان الدورة، ويتم العمل الآن على إنهاء كل التحضيرات من أجل الوصول إلى كامل الجاهزية.
وتُواصل اللجنة المنظمة استقبال المشاركة في الدورة؛ حيث وجهت اللجنة الدعوة إلى الصحف المحلية ووزارة شؤون الإعلام وعدد من الجامعات في البحرين الذين يمتلكون كليات للإعلام؛ وذلك للمشاركة في الدورة.
ودعت اللجنة الراغبين في الدورة، إلى تسجيل الأسماء عبر إرسال الاسم والجهة ورقم التواصل على البريد الإلكتروني (mediacourse2.bh@gmail.com).