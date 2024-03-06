"الدفاع المدني" ينبّه: أمطار على الرياض ومحافظاتها حتى غد

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني لاحتمالية هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على العاصمة الرياض وعدد من محافظاتها، من الليلة حتى يوم غدٍ الخميس.
وأوضحت أن ذلك مبنيّ على التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والذي توقع أيضًا أن تشمل الأمطار كلًّا من: "الرياض العاصمة، والدرعية، والمزاحمية، وشقراء، ورماح، والمجمعة، وثادق، والغاط، ثم الزلفي، ومرات، وحريملاء، والدوادمي، وعفيف، والقويعية، أيضًا حوطة بني تميم، والحريق".
وأهابت مديرية الدفاع المدني بدورها بالجميع لضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماتها؛ حرصًا على سلامتهم.