"الدفاع المدني" ينبّه: أمطار على الرياض ومحافظاتها حتى غد

وأوضحت أن ذلك مبنيّ على التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والذي توقع أيضًا أن تشمل الأمطار كلًّا من: "الرياض العاصمة، والدرعية، والمزاحمية، وشقراء، ورماح، والمجمعة، وثادق، والغاط، ثم الزلفي، ومرات، وحريملاء، والدوادمي، وعفيف، والقويعية، أيضًا حوطة بني تميم، والحريق".