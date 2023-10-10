تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة العاصمة المقدّسة": مشروع وصلة مخطط 7 ضمن مواقع العمل خلال 2023

أوضحت أمانة العاصمة المقدّسة أن مشروع وصلة مخطط 7 ضمن مواقع العمل الجارية خلال عام 2023، لافتة إلى أن المواقع الثلاثة الأخرى بنفس النطاق تعتبر شوارع تربية مما يتطلب العمل على إنشاء دراسات إضافية لها لضمان عدم تجمع المياه بها.
وأكدت مدير عام الاتصال المؤسسي بالأمانة دانيا التركستاني، رداً على تقرير "سبق"، بعنوان "أُعيد ترميمها بمجهود شخصي.. وصلة مخطط 7 تنتظر 9 أشهر سفلتتها" أنه تم تأجيل هذه الشوارع حتى تستكمل الدراسات والتنفيذ من الجهة المختصة، مثمّنة لـ"سبق"، اهتمامها بالمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات.
وكانت وصلة مخطط 7 قد أضرت بالمركبات وأحدثت تشوّهاً بصرياً وصحياً بسبب الحفر التي أحدثتها السيول مع انتشار الغبار في أوقات الصيف بسبب عدم سفلتتها وانكشاط الإسفلت الذي أًعيد ترميم الوصلة به عن طريق مجهود شخصي.