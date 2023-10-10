تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة العاصمة المقدّسة": مشروع وصلة مخطط 7 ضمن مواقع العمل خلال 2023

وأكدت مدير عام الاتصال المؤسسي بالأمانة دانيا التركستاني، رداً على تقرير "سبق"، بعنوان "أُعيد ترميمها بمجهود شخصي.. وصلة مخطط 7 تنتظر 9 أشهر سفلتتها" أنه تم تأجيل هذه الشوارع حتى تستكمل الدراسات والتنفيذ من الجهة المختصة، مثمّنة لـ"سبق"، اهتمامها بالمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات.