المسار التربوي العام ينطلق برحلة تطوير مهني مستدامة للمعلمين والمعلمات

أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي إطلاق "المسار التربوي العام" بوصفه أحد المسارات النوعية الهادفة إلى توفير رحلة تعلم مستدامة للمعلمين والمعلمات، عبر برامج تدريبية إلكترونية غير متزامنة، ترتكز على احتياجات الممارسة الصفية، وتدعم بناء معارف ومهارات متجددة تسهم في رفع جودة التعليم.