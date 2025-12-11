المسار التربوي العام ينطلق برحلة تطوير مهني مستدامة للمعلمين والمعلمات

أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي إطلاق "المسار التربوي العام" بوصفه أحد المسارات النوعية الهادفة إلى توفير رحلة تعلم مستدامة للمعلمين والمعلمات، عبر برامج تدريبية إلكترونية غير متزامنة، ترتكز على احتياجات الممارسة الصفية، وتدعم بناء معارف ومهارات متجددة تسهم في رفع جودة التعليم.
ويضم المسار تسعة مجالات تربوية تشمل: القيم والأخلاقيات المهنية في البيئة التعليمية، التطوير المهني المستمر، التفاعل المهني التربوي، المهارات اللغوية والكمية للمعلمين، خصائص المتعلمين وكيفية تعلمهم، طرق التدريس العامة، مهارات التدريس الفعّال، بيئات التعلم التفاعلية والداعمة، وتقويم التعلم.
وقد طوّر المعهد ثلاثين برنامجًا تدريبيًا ضمن هذه المجالات، تتسق مع المهارات المستهدفة وفق وثيقة المعايير والمسارات المهنية للمعلمين في المملكة، لضمان تطوير مهني يعكس احتياجات الميدان التعليمي ويستجيب لتطلعاته المستقبلية.
ويمثل هذا المسار امتدادًا لالتزام المعهد ببناء منظومة تطوير مهني مستدامة، تتيح فرص التطوير المهني المرن والتعلم الذاتي المستمر، وتعزز أثر المعلم في تعلم طلابه، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.