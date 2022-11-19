"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على الأسر المحتاجة في الأردن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن؛ وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ووزع المركز أمس في محافظتي عجلون وجرش 2.899 قسيمة شرائية تتيح للمستفيد شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة؛ حيث استفاد منها 2.899 أسرة من الأسر الفلسطينية والسورية اللاجئة، وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلة في المركز- للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في الأردن.