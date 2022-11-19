"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على الأسر المحتاجة في الأردن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن؛ وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.