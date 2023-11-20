الجفالي للسيارات تحصد جائزتي "بي آر أرابيا" الوطنية لقطاع السيارات بالمملكة

فيما تميّزت حملة (رحلة نحو الفخامة) والتي كانت عبارة عن فعالية راقية احتضنها مطل البجيري في منطقة الدرعية التاريخية، اشتمل العرض الفريد من نوعه على مجموعة من السيارات الجديدة التي تم طرحها مؤخراً في السوق السعودي من بينها سيارات (Mercedes-AMG SL 55)، و(Mercedes-AMG G 63 4x4²) و(Mercedes-Maybach GLS 100th Edition) ذات الإصدار والعدد المحدود، كما شمل العرض مجموعة من السيارات الأخرى منها سيارتا (Mercedes-Maybach S-Class) الفاخرة، و(EQS) الكهربائية بالكامل، وكشفت شركة الجفالي للسيارات الستار عن (Concept EQG) النموذج الكهربائي لـ G-Class والتي تعتبر أيقونة سيارات مرسيدس- بنز للطرق البرية والوعرة.