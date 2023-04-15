أمانة العاصمة المقدسة: رفع 170 ألف طن من النفايات بمكة في رمضان

بلغ إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها في مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان المبارك ما يقارب (170.000) طن، وذلك من خلال جهود كبيرة تبذلها أمانة العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام في مجال أعمال النظافة والإصحاح البيئي بمكة المكرمة وخاصة في المنطقة المركزية التي تشهد كثافة عالية من الزوار والمعتمرين.
وكانت الأمانة قد خصصت نحو (13.500) عامل في مكة المكرمة خلال الشهر الكريم، مزودين بحوالي (1000) من الـمعدات مختلفة الأنواع والاستخدامات، كما وزعت الأمانة أكثر من (87.000) حاوية ذات أحجام مختلفة، إضافة إلى تشغيل عدد من المحطات الانتقالية والصناديق الضاغطة التي يتم استخدامها للتخزين المؤقت للنفايات.
كما هيأت الأمانة عدداً من فرق مكافحة الحشرات بلغ قوامها حوالي (1200) فني مكافحة مزودين بعدد (2200) من أجهزة ومعدات المكافحة، إضافةً إلى تخصيص فرق لعمليات الكنس اليدوي والآلي في نظافة المنطقة المركزية حول المسجد الحرام والشوارع الرئيسية ومواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة والساحات والميادين.
الجدير بالذكر أن أعمال النظافة تحظى بعناية خاصة من قبل أمانة العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام، مع استخدام أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية الحديثة، وذلك بهدف تطوير أعمالها في مجال النظافة والمحافظة على تقديم مستويات عالية من الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام في المواسم المختلفة.