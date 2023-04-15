أمانة العاصمة المقدسة: رفع 170 ألف طن من النفايات بمكة في رمضان

وكانت الأمانة قد خصصت نحو (13.500) عامل في مكة المكرمة خلال الشهر الكريم، مزودين بحوالي (1000) من الـمعدات مختلفة الأنواع والاستخدامات، كما وزعت الأمانة أكثر من (87.000) حاوية ذات أحجام مختلفة، إضافة إلى تشغيل عدد من المحطات الانتقالية والصناديق الضاغطة التي يتم استخدامها للتخزين المؤقت للنفايات.