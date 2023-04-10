"الممطرة الـ 16" تتوسّع.. "الحصيني": فرصة سيول بين حائل والمدينة ومكة والرياض

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، حالة الاستمرار والتوسع تتم "على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وأجزاءٍ من الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم، ثم منطقة الرياض، بأمطارٍ متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد".