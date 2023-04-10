"الممطرة الـ 16" تتوسّع.. "الحصيني": فرصة سيول بين حائل والمدينة ومكة والرياض

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع -بحسب المرصد- استمرار وتوسع الحالة الممطرة السادسة عشرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وذلك من اليوم الإثنين إلى صباح الثلاثاء.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، حالة الاستمرار والتوسع تتم "على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وأجزاءٍ من الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم، ثم منطقة الرياض، بأمطارٍ متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد".
وأضاف: مع فرصة سيول خاصة ما بين المنطقة الواقعة بين حائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وغربي منطقة الرياض ومنطقة القصيم، تشمل روافد وادي الرمة مع رياح مغبرة؛ إلا أن يصرفها الله، والله أعلم.