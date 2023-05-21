مكة.. بدء إصدار تصاريح تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية

وأكّد المتحدث الرسمي على أن تكون هذه التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، إضافة إلى عددٍ من الأنشطة الأخرى المتاحة في هذه الخدمة، مثل الحلاقة الرجالية ومحال التزيين النسائي، وكذلك محال الخياطة، مبيناً أن هذه المهن سمحت الأمانة بإصدار تصاريح لمزاولتها منزلياً كخدمة جديدة تقدمها لأصحاب هذه الأنشطة ولإتاحة الفرصة لهم للتوسّع في مزاولة أعمالهم، وكذلك لتقديم خدمة ميسّرة للجمهور بالاستفادة من هذه الخدمات في منازلهم.