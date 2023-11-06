وداعاً لصعوبة البلع.. أول عملية لشق عضلة المريء بالـ"POEM" في "سعود الطبية"

وأوضحت المدينة، أن المريض كان يعاني صعوبة في البلع بسبب عدم ارتخاء عضلة المريء منذ عام، ولم يستجب للتوسيع التقليدي، وبعد عمل الفحوصات قرر الفريق الطبي عمل العملية التي استغرقت ساعة دون حدوث أي مضاعفات، وغادر المدينة -ولله الحمد- وهو في حالة جيدة بعد استعادة قدرته على البلع بصورة طبيعية.