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وداعاً لصعوبة البلع.. أول عملية لشق عضلة المريء بالـ"POEM" في "سعود الطبية"
جراحة استغرقت ساعة دون حدوث أي مضاعفات غادر بعدها المريض في حالة جيدة
تمكّن فريق طبي من قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمدينة الملك سعود الطبية، من إجراء أول عملية لشق عضلة المريء بالمنظار غير الجراحي POEM لمواطن يبلغ من العمر 28 عاماً.
وأوضحت المدينة، أن المريض كان يعاني صعوبة في البلع بسبب عدم ارتخاء عضلة المريء منذ عام، ولم يستجب للتوسيع التقليدي، وبعد عمل الفحوصات قرر الفريق الطبي عمل العملية التي استغرقت ساعة دون حدوث أي مضاعفات، وغادر المدينة -ولله الحمد- وهو في حالة جيدة بعد استعادة قدرته على البلع بصورة طبيعية.