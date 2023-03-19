رئاسة الحرمين تؤكد جاهزية مراكزها التوعوية واستعداداتها النهائية لرمضان

وأكد "النحاس" أن كل ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- وحرصه على نجاح موسم شهر رمضان المبارك، وتقديم كل الخدمات للمعتمرين والزوار، وبمتابعة مستمرة من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون التوعية الميدانية الشيخ ماجد بن صالح السعيدي، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.