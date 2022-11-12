"إتقان العقارية" تُنظِّم مزاد "سحائب الجنوب" لبيع 17 منتَجًا عقاريًّا في جازان وعسير

وحددت "إتقان العقارية" موعد بداية المزاد الإلكتروني عبر المنصة السعودية للمزادات في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد الثالث من جمادى الأولى لعام 1444هـ، الموافق الـ27 من نوفمبر 2022م، ويُختتم الساعة الخامسة و46 دقيقة عصرًا من يوم الأربعاء السادس من الشهر الهجري ذاته، الموافق الـ30 من نوفمبر الجاري.