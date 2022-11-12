"إتقان العقارية" تُنظِّم مزاد "سحائب الجنوب" لبيع 17 منتَجًا عقاريًّا في جازان وعسير

تحت شعار "امتلاك العقار بداية لصنع الثروة" أطلقت شركة إتقان العقارية اليوم الحملة التسويقية لمزادَي سحائب الجنوب 1- 2 بمنطقتَي جازان وعسير، اللذين يقامان بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، ويضمان 17 منتَجًا عقاريًّا بين أراضٍ ومبانٍ سكنية وتجارية في منطقتَي جازان وعسير، أرخبيل السياحة السعودية بالجنوب.
وحددت "إتقان العقارية" موعد بداية المزاد الإلكتروني عبر المنصة السعودية للمزادات في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد الثالث من جمادى الأولى لعام 1444هـ، الموافق الـ27 من نوفمبر 2022م، ويُختتم الساعة الخامسة و46 دقيقة عصرًا من يوم الأربعاء السادس من الشهر الهجري ذاته، الموافق الـ30 من نوفمبر الجاري.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن العقارات المعروضة في مزاد سحائب الجنوب 1 بمنطقة جازان هي 11 عقارًا سكنيًّا، ثمانية منها تقع في مدينة أبو عريش، وهي أراضي الروضة الثمانية، وأرض الناصرية وجوهرة المقارية بمدينة جازان، وأرض المظيلف، بمساحة إجمالية تُقدر بـ32.587 مترًا مربعًا.
كما يضم مزاد "سحائب الجنوب 2" ستة عقارات مميزة، هي: عقار حي آل قزع، وعقار حي القرى، وعقار حي سر ثبتة السكني في أبها، وعقار خط المطار القديم السكني التجاري في مدينة خميس مشيط، وعقار جوف آل الشواط بأحد رفيدة، والعقار السادس هو فيلا بحي جوزان بمحايل عسير.
وأشارت "إتقان" إلى أن العقارات المعروضة يُميِّزها تعدُّد الاستخدامات، وجاهزية جني العوائد الاستثمارية بمواقعها المميزة والنادرة في منطقتَي جازان وعسير، إلى جانب وقوع عدد منها بقلب مدينة الضباب (أبها) وجهة السياحة الداخلية، ومدينة خميس مشيط المركز التجاري الأكثر نشاطًا بعسير، وفي مدينة أحد رفيدة التي تمثل إحدى الواجهات التاريخية والسياحية بالجنوب.
ودعت "إتقان العقارية" في ختام بيانها المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة إلى تطبيق الشروط كافة المدرجة في حسابات الشركة الرسمية. كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقمَيْن "920001019" و"0550052000"، أو الجوال "0550053000".