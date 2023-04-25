شاهد.. ديليفري الرياض بـ"البطة" مهنة من لا مهنة له من العمالة

وتمثل الحمولة التي يضعها أحيانًا في مؤخرة الدباب تشوهًا بصريًا، كما أنه يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، بالإضافة إلى عدم وجود أي لوحات، ولا يضع قائد هذا الدباب خوذة.