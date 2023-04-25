شاهد.. ديليفري الرياض بـ"البطة" مهنة من لا مهنة له من العمالة

تشهد أغلب شوارع مدينة الرياض وجود وانتشار "دباب البطة" التي تقودها عمالة من مختلف الجنسيات؛ نظرًا لصغر حجمها وسهولة تنقلها، مما يساعدها على اختراق أصعب الشوارع وأكثر المواقع ازدحامًا.
ووثقت "سبق" صورًا لـ"دباب البطة" أو كما يطلق عليه أهالي الأحياء المستفيدين منه كديليفري للتوصيل؛ إذ لا يحتاج أكثر من "دباب" لا تصل قيمته في الغالب إلى 1000 ريال، وسلة توضع في الخلف؛ للتحميل والتوصيل والوقوف أمام المحال التجارية لإيصال الطلبات.
ولا يلتزم قائد "البطة" بأي قاعدة من قواعد المرور أو السلامة العامة على الطرق، فتجده تارة بين المسارات، وتارة في الطريق المعاكس، وتارة ينتقل من طريق إلى آخر معاكسًا لحركة السير.
وتمثل الحمولة التي يضعها أحيانًا في مؤخرة الدباب تشوهًا بصريًا، كما أنه يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، بالإضافة إلى عدم وجود أي لوحات، ولا يضع قائد هذا الدباب خوذة.
ويؤكد بعض الأهالي وقوع حوادث سير يتعرض لها أصحاب هذا النوع من الدبابات؛ بسبب أن قيادتهم غير نظامية، وهو ما يعرضهم لإصابات متعددة.