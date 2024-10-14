توقيع 40 اتفاقية في ختام فعاليات اليوم الأول للمنتدى اللوجستي العالمي 2024

وانطلقت فعاليات المنتدى، أمس الأحد، بجلسة وزارية شكَّلت منصة للقادة الدوليين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة أحدث اتجاهات التطور في قطاع الخدمات اللوجستية، ثم تلاها افتتاح الجلسات العامة بكلمة لوزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ استعرض خلالها دور القطاع اللوجستي المتنامي، ودعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعَيْن العام والخاص لدفع التقدُّم المستدام لهذا القطاع في السنوات المقبلة.