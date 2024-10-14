توقيع 40 اتفاقية في ختام فعاليات اليوم الأول للمنتدى اللوجستي العالمي 2024

شهد اليوم الأول لفعاليات المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبتنظيم من وزارة النقل والخدمات اللوجستية في الرياض، خلال الفترة من 12 - 14 أكتوبر الجاري، توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بحضور قادة ورواد قطاع الخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل المعرفة لتعزيز كفاءة ومرونة واستدامة القطاع.
وانطلقت فعاليات المنتدى، أمس الأحد، بجلسة وزارية شكَّلت منصة للقادة الدوليين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة أحدث اتجاهات التطور في قطاع الخدمات اللوجستية، ثم تلاها افتتاح الجلسات العامة بكلمة لوزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ استعرض خلالها دور القطاع اللوجستي المتنامي، ودعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعَيْن العام والخاص لدفع التقدُّم المستدام لهذا القطاع في السنوات المقبلة.
كما شارك المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ في جلسة حوارية مع كل من: وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ ووزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سهيل بن محمد المزروعي؛ ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عُمان المهندس سعيد بن حمود المعولي؛ ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري الفريق أول كامل عبد الهادي.
وناقشت الجلسة أهمية الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية في ضوء خطة المملكة لاستثمار تريليون ريال تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
واستعرض الوزراء خلال الجلسة الحوارية إمكانات الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية لتحقيق عائدٍ كبيرٍ على المستوى الوطني، في ظل استثمارات المملكة التي بلغت 200 مليار ريال حتى الآن، من خلال توسيع فرص التعليم والتوظيف، وتعزيز النمو في القطاعات الأخرى.