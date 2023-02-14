الأمن البيئي يضبط 34 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي في محميات عدة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 34 مخالفًا لنظام البيئة؛ 28 مواطنًا، و6 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 766 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.