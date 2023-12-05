بداية "الممطرة الخامسة".. هطولات وبرد في 5 مناطق تحملها توقعات "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس، سجّلت الحرارة فجر اليوم الثلاثاء عند الساعة الـ 6، أجواءً باردة على معظم مناطق المملكة؛ عدا الساحل الغربي حمل أجواءً معتدلة.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن حالة السماء فجر اليوم كانت صحوة بوجه عام عدا غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال غرب المملكة والإمارات وعُمان.
وأضاف: الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم 1445هـ بدايتها اليوم، متوقع أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة.
وتابع: لا تستبعد الأمطار وحبات البرد على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة من المملكة تمتد إلى أجزاءٍ من فلسطين وسوريا والأردن ولبنان وشمال مصر، والله أعلم.