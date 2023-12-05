بداية "الممطرة الخامسة".. هطولات وبرد في 5 مناطق تحملها توقعات "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس، سجّلت الحرارة فجر اليوم الثلاثاء عند الساعة الـ 6، أجواءً باردة على معظم مناطق المملكة؛ عدا الساحل الغربي حمل أجواءً معتدلة.