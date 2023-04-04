"المتشابهُ اللفظي" ظاهرةٌ لغوية لطيفة وأحد وجوه الإعجاز في القرآن.. قبسات ووقفات

وأتبع "دكتور البلاغة والأدب": من الشواهد ما جاء في سورة الكهف في قوله تعالى: "فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا" "الكهف:71"، وقوله تعالى: "فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا" "الكهف:74"؛ ففي الآية الأولى قال: "إِمْرًا"، وفي الآية الثاني قال: "نُّكْرًا"، والسر في ذلك يقول الدكتور فاضل السامرائي: "الإمر هو الأمر المنكر أو الكبير، والنكر فيها معنى الإنكار، أيضًا، لكنهم يرون أن النكر أعظم وأبلغ من الإمر؛ لأن قتل النفس البريئة بغير نفس هو أكبر من خلع لوح من السفينة؛ لأن اللوح يمكن أن يعاد فيؤتى بلوح سواء هو نفسه أو غيره، لكن القتل لا يعاد، وقتل النفس البريئة بغير نفس أمر عظيم".