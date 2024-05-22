الراشد: زيادة رأس المال ستدعم قدرة البنك على مواجهة استحقاقات النمو والتوسع الاستراتيجية ومواكبة الزخم الاقتصادي لرؤية 2030

وقد أوضح البنك العربي الوطني في بيان له أن تاريخ الأحقية على ضوء موافقة الجمعية سيكون لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقادها، وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة، وتباع بسعر السوق، ثم توزّع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.