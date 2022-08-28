بالتنسيق مع "البيئة".. بعثة ميدانية مشتركة لمكافحة التصحر في عدد من المواقع بعسير

وتعمل البعثة على زيارة 5 أماكن تابعة لفرع الوزارة بعسير تبدأ بأبها ومحايل عسير، المجاردة، بلقرن، يتم خلالها زيارة عدد من الأماكن المستهدفة مثل وادي ضلع وعتود في أبها، ووداي حلي في محايل، وادي يبه في المجاردة، وداي تبالة في بلقرن.