"وفرعها أخضر".. بادرة تكسو إدارة الأسر الكافلة بموارد الشرقية بأكثر من 100 شتلة "صور"

اكتست إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، بالخضرة، ضمن النسخة الثانية من مبادرة "وفرعها أخضر"، التي نفّذتها وحدة العلاقات العامة والإعلام وفريق العمل بالإدارة، بالتعاون مع إدارة التنمية والغطاء النباتي ومكافحة التصحر بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، وإدارة الحدائق وعمارة البيئة بأمانة الشرقية، وبالتنسيق مع فريق "بصمتنا خضراء البيئي التطوعي"، لزراعة أكثر من (100) شتلة زراعية داخلية وخارجية في مبنى الإدارة بمساعدة عدد من أبناء الأسر الكافلة وأطفال دار الحضانة الاجتماعية بالدمام.
وتَضَمن برنامج اللقاءِ فعاليات متعددة للأطفال، نظّمها الفريق، شملت: ضع بصمتك، وتزيين الكب كيك، بالإضافة إلى شرح مبسط لزراعة الشتلات ودورة حياة النبات وكيفية زراعته والاهتمام به.
من جانبها شكرت مديرة إدارة الأسر الكافلة بفرع الوزارة تغريد بنت محمد العسيري، الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في مبادرة "وفرعها أخضر ٢"، شاكرة وحدة العلاقات العامة والإعلام ورئيستها ليلى باهمام، ومنسوبي إدارة الأسر الكافلة بفرع الوزارة؛ على تعاونهم المثمر، متوجهة بالشكر لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ومدير إدارة التنمية والغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية، ومنسوبي إدارتهم المشاركين في تنفيذ المبادرة، ومدير عام إدارة الحدائق وعمارة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية.
كما تم تكريم الفريق التطوعي "بصمتنا خضراء البيئي"، ورئيسة الفريق مها العزيز، وصحيفة "درة" الإلكترونية كشريك إعلامي للمبادرة، ومدير عام شركة المراعي بالمنطقة الشرقية سلطان الحربي؛ على تعاونهم في تقديم الضيافة والوجبات، ومكتبة أسس في حي المزروعية على تعاونهم الدائم في الطباعة والتغليف.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لمبادرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- "السعودية الخضراء"؛ لتحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة، والتي تم الإعلان عنها في ٢٧ مارس ٢٠٢١م، وتتضمن عدة مبادرات من أبرزها زراعة (١٠) مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود العشر المقبلة.