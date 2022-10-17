"وفرعها أخضر".. بادرة تكسو إدارة الأسر الكافلة بموارد الشرقية بأكثر من 100 شتلة "صور"

اكتست إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، بالخضرة، ضمن النسخة الثانية من مبادرة "وفرعها أخضر"، التي نفّذتها وحدة العلاقات العامة والإعلام وفريق العمل بالإدارة، بالتعاون مع إدارة التنمية والغطاء النباتي ومكافحة التصحر بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، وإدارة الحدائق وعمارة البيئة بأمانة الشرقية، وبالتنسيق مع فريق "بصمتنا خضراء البيئي التطوعي"، لزراعة أكثر من (100) شتلة زراعية داخلية وخارجية في مبنى الإدارة بمساعدة عدد من أبناء الأسر الكافلة وأطفال دار الحضانة الاجتماعية بالدمام.