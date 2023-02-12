لتمكين قاصدات وزائرات الحرم من أداء عبادتهن بكل يسر وسهولة

تقوم الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعدد من المهام داخل المسجد الحرام، لتمكين قاصدات وزائرات المسجد الحرام من أداء عبادتهن بكل يسر وسهولة، من خلال كفاءات نسائية على مستوى تعليمي وعملي عالٍ للقيام بمهام إدارة الحشود وتنظيم المصليات بالنصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، بجانب عمليات الإرشاد المكاني داخل الحرم المكي وساحاته، إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات والبرامج النوعية على مدار 24 ساعة.
حيث تقوم الكفاءات النسائية بتنظيم المصليات النسائية، وتقديم التوجيه المكاني بكفاءة وفاعلية عن طريق توجيه القاصدات للمصليات النسائية المخصصة لهن.
وتنقسم مهام فِرَق العمل إلى توجيه المصليات إلى الأماكن المخصصة للإرشاد الديني في حال دعت الحاجة إلى ذلك، والمساهمة في تسوية الصفوف وإنهاء الملاحظات الشرعية في المصليات.
وتتضمن المهام تفويج الحشود النسائية من وإلى المطاف والمسعى، والحد من الظواهر السلبية التي تُعيق حركة تفويج الحشود، بوقت مبكر قبل كل صلاة، بإشراف متواصل وتنفيذي من قِبَل القياديات النسائية.
كما تولي فِرَق العمل البدرومات والممرات المؤدية إلى المصليات النسائية وصحن المطاف وحجر نبي الله إسماعيل -عليه السلام- اهتمامًا وعناية، لتسهيل حركة السير وانسيابية الحركة.
كما تتم المساعدة في عملية إخلاء المصليات أثناء فترة الصيانة ورفع البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها، كبلاغات التكدسات البشرية أو إغلاق الممرات.
وتساهم فِرَق العمل في مساعدة الفِرَق الطبية عند إصابة أي قاصدة أو تعرضها لوعكة صحية لا سمح الله.