لتمكين قاصدات وزائرات الحرم من أداء عبادتهن بكل يسر وسهولة

تقوم الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعدد من المهام داخل المسجد الحرام، لتمكين قاصدات وزائرات المسجد الحرام من أداء عبادتهن بكل يسر وسهولة، من خلال كفاءات نسائية على مستوى تعليمي وعملي عالٍ للقيام بمهام إدارة الحشود وتنظيم المصليات بالنصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، بجانب عمليات الإرشاد المكاني داخل الحرم المكي وساحاته، إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات والبرامج النوعية على مدار 24 ساعة.