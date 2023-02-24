في ظل أجواء إيمانية.. أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة بالمسجد النبوي

وتقف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من خلال خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة، وغيرها من الخدمات التي تريح المصلين وتسهل عليهم أداء عبادتهم، حيث بلغت الكمية المستخدمة من ماء زمزم في المسجد النبوي والساحات 170 طنًا، فيما بلغ عدد عبوات زمزم الموزعة 50000 عبوة و9000 حافظة زمزم و 1100000 كاسة و1200 عدد نوافير الشرب .