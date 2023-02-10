"البديوي: توجيهات قادة الخليج لإغاثة متضرري الزلزال تبرز الإيمان بسمو العمل الإنساني

وأوضح "البديوي" أن التوجيه يأتي بتنظيم هذه الحملات حرصًا من القادة على تأكيد أن العمل الإغاثي والتضامني متأصل من وجداننا كخليجيين، وإيمانًا بسمو رسالة العمل الإنساني والتضامن الأخوي في مختلف الظروف القاسية التي تمر بها الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، وهو ما يتجسّد اليوم في تفاعل واستمرار عمل مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية بدول المجلس، الذين جُبلوا على التفاعل الإنساني لا سيما مع المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية.