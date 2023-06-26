اختتام مهرجان "جادة الإبل" بتبوك بمبيعات تتجاوز 29 مليون ريال

ويعد المهرجان الذي نظمه النادي واستمرت فعالياته 11 يومًا، البداية لسلسلة مهرجانات "جادة الإبل" التي يسعى من خلالها نادي الإبل للوصولِ إلى جميع مناطق المملكة، بهدف نشر وترسيخ الموروث السعوديّ العريق، واستقطاب المهتمين بالإبل، وإشراك ودعم الصناعات المتعلقة بها في إطار الأنشطة المختلفة، إلى جانب توفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.