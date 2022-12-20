"الداخلية" تستضيف ورشة العمل المعنية بمكافحة تزييف العملات الخليجية والأساليب الجرمية

استضافت وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ورشة العمل المعنية بمكافحة تزييف العملات الخليجية والأساليب الجرمية، يومي الاثنين والثلاثاء 19 – 20 ديسمبر 2022م، وذلك تنفيذاً لقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثامن والثلاثين المنعقد في مملكة البحرين.