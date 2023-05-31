"التراث" تختتم البرنامج التدريبي في مكافحة الاتّجار غير المشروع بالآثار

اختتمت هيئة التراث البرنامج التدريبي لمكافحة الاتّجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية في المملكة الذي أُقيم في الرياض، وجمع المتخصِّصين في مكافحة الاتّجار غير المشروع بالآثار والقطع الثقافية للعمل معًا لحماية هذه المواد، وعملوا على مدار ثلاثة أيامٍ متواصلة على أيدي خبراء مشهورين عالمياً، وضعوا خلالها استراتيجيات لمنع الاتّجار غير المشروع بالتراث الثقافي.