"التراث" تختتم البرنامج التدريبي في مكافحة الاتّجار غير المشروع بالآثار

اختتمت هيئة التراث البرنامج التدريبي لمكافحة الاتّجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية في المملكة الذي أُقيم في الرياض، وجمع المتخصِّصين في مكافحة الاتّجار غير المشروع بالآثار والقطع الثقافية للعمل معًا لحماية هذه المواد، وعملوا على مدار ثلاثة أيامٍ متواصلة على أيدي خبراء مشهورين عالمياً، وضعوا خلالها استراتيجيات لمنع الاتّجار غير المشروع بالتراث الثقافي.
وتناول البرنامج التدريبي موضوعاتٍ متعددة؛ من أبرزها ترسيخ المفاهيم الأساسية لاتفاقية اليونسكو التأسيسية، واستعراض أفضل الممارسات الدولية، كما قدّم التدريب منهجيّاتٍ لتحديد حجم ونطاق الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وأسواقِها ووسائل رصدها والتحديات التي تنتظرها، وحدّد المشاركون أيضاً تقنياتٍ لإشراك المجتمع المحلي في رصد الروابط وحمايتها، ووضع استراتيجياتٍ لتعزيز التعاون الدولي.
وضمّت الفئة المشارِكة في هذا البرنامج التدريبي 20 مشاركاً يُمثّلون عدة جهاتٍ حكومية، وهي: هيئة التراث، وشركة الدرعية، والهيئة الملكية للعلا، وهيئة المتاحف، والنيابة العامة، والإنتربول، ووزارة الداخلية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ والتقت هذه المجموعة المتنوّعة من الجهات المتفاعلة معاً للتعاون بشكلٍ مباشر في مكافحة الِاتّجار داخل المملكة وعلى الصعيد الدولي.