انتشار واسع للدوريات الراجلة والمتحركة لضمان سلامة ونجاح احتفالات اليوم الوطني بمكة

تشهد العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) انتشارًا واسعًا لدوريات الأمن؛ بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي؛ إذ لوحظ وجود مكثف للدوريات الأمنية الراجلة والمتحركة في مختلف أنحاء المدينة.
وقد حرصت الجهات الأمنية على تعزيز التدابير الأمنية؛ لضمان سير الاحتفالات بشكل آمن ومُنظَّم؛ ما ساهم في تعزيز الشعور بالأمان بين سكان وزوار المدينة.
وتزيَّن مبنى دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة باللون الأخضر، في إشارة إلى الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب السعوديين. كما عكست هذه اللفتة الرمزية الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب؛ إذ شارك الجميع في هذه الأجواء الاحتفالية التي تُعبِّر عن حب الوطن والولاء له.
وتوجَد الدوريات الأمنية في الأماكن الحيوية والمزدحمة، مثل الساحات العامة والشوارع الرئيسة؛ لضمان تنظيم حركة السير، والحفاظ على النظام العام خلال الاحتفالات.
كما ساهمت الدوريات المتحركة في مراقبة الوضع عن كثب، والتعامل مع أية حالات طارئة بشكل فوري؛ ما أضفى المزيد من الطمأنينة على أجواء الاحتفالات.