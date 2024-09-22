انتشار واسع للدوريات الراجلة والمتحركة لضمان سلامة ونجاح احتفالات اليوم الوطني بمكة

وتزيَّن مبنى دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة باللون الأخضر، في إشارة إلى الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب السعوديين. كما عكست هذه اللفتة الرمزية الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب؛ إذ شارك الجميع في هذه الأجواء الاحتفالية التي تُعبِّر عن حب الوطن والولاء له.