تعاون بين "هيئة التراث" و"أرامكو" لتمكين ريادة الأعمال بقطاعي الحرف والتراث العمراني

وركّزت المذكرة على مسارين رئيسيين، يتضمن الأول التعاون لتنمية "قطاع الحرف" عبر بحث آلية استقطاب فرص الاستثمار المتاحة، وإنشاء شركات في مجالات الحرف والخدمات المساندة، بالإضافة لإمكانية تدريب الحرفيين على إجراء دراسات جدوى اقتصادية لمشاريعهم، وتدريبهم على مبادئ العمل الحر وتسويق وتسعير المنتجات الحرفية، ومشاركة بيانات الفئة الممولة للمشاريع الريادية الحرفية، وتمكين الحرفيين والحرفيات الحاصلين على ترخيص ممارس حرفي بالمشاركة في مبادرات الشركة.