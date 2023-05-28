القيادة تهنئ رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة

وقال الملك المفدى: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرُّنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدَيْنا وشعبَيْنا الشقيقَيْن، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".