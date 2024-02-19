القيادة تهنئ رئيس نيبال بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رامشاندرا بوديل، رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب نيبال الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والازدهار.