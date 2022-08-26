جامعة شقراء تفتح القبول على المقاعد الشاغرة لمن سبق التقديم ولم يترشح

أعلنت جامعة شقراء تخصيص عدد من المقاعد الإضافية في التخصصات الصحية والهندسة والحاسب الآلي والكلية التطبيقية.
وأكدت الجامعة أنها ستُجري فرزًا إضافيًّا وأخيرًا للمتقدمين الذين لم يسبق ترشيحهم في القبول الإلحاقي وفقًا للنِّسَب التي توقف عندها القبول.
وأشارت إلى أنه يمكن للمرشحين للقبول في الفرز الإضافي الأخير الدخول لبوابات القبول الإلحاقي، وتأكيد ترشيحهم، وذلك خلال موعد أقصاه الساعة الـ5:00 من مساء يوم السبت 29 / 1/ 1444 هـ.
وأفادت بأن هذا الفرز مخصص فقط لمن تقدم للقبول الإلحاقي، مُنبِّهة إلى أنه لا يوجد تقديم يدوي.